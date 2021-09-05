05 Eylül 2021, Pazar
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Trabzonspor'un istediği Mert Müldür'ü yorumladı! "Kolay transfer değil"
Yaz transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, kariyerini Sassuolo'da sürdüren milli yıldız Mert Müldür için harekete geçti. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan bu transfer hamlesini değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'da sol bek problemi var diyenlere katılmıyorum. İsmail'in performansı yukarı çıkacaktır, Trondsen de var o bölgede. Mert Müldür transferi de çok kolay bir transfer değil." şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
05.09.2021
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