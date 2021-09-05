05 Eylül 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'un istediği Mert Müldür'ü yorumladı! "Kolay transfer değil"

Yaz transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, kariyerini Sassuolo'da sürdüren milli yıldız Mert Müldür için harekete geçti. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan bu transfer hamlesini değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'da sol bek problemi var diyenlere katılmıyorum. İsmail'in performansı yukarı çıkacaktır, Trondsen de var o bölgede. Mert Müldür transferi de çok kolay bir transfer değil." şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
05.09.2021
ABONE OL

DİĞER
Çarpıcı Mert Müldür yorumu! Kolay transfer değil Çarpıcı Mert Müldür yorumu! "Kolay transfer değil" 05.09.2021
Bu eleştirileri doğru bulmuyorum "Bu eleştirileri doğru bulmuyorum" 29.08.2021
Fırtına’dan açıklama geldi! Sakat oyuncular... Fırtına'dan açıklama geldi! Sakat oyuncular... 28.08.2021
Zaniolo: Trabzonspor iyi bir mücadele verdi! Zaniolo: Trabzonspor iyi bir mücadele verdi! 26.08.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
İşte Roma - Trabzonspor maçının özet görüntüleri! İşte Roma - Trabzonspor maçının özet görüntüleri! 26.08.2021
Avcı’dan Roma maçı sözleri: Patricio’yu geçemedik Avcı'dan Roma maçı sözleri: Patricio'yu geçemedik 26.08.2021
Nwakaeme A Spor’a konuştu! Elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterdik Nwakaeme A Spor'a konuştu! "Elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterdik" 26.08.2021
GOL | Roma 3-0 Trabzonspor GOL | Roma 3-0 Trabzonspor 26.08.2021
Trabzonspor’da ikinci sakatlık şoku! Trabzonspor'da ikinci sakatlık şoku! 26.08.2021
GOL | Roma 2-0 Trabzonspor GOL | Roma 2-0 Trabzonspor 26.08.2021
GOL | Roma 1-0 Trabzonspor GOL | Roma 1-0 Trabzonspor 26.08.2021
Fırtına’ya kötü haber! Oyuna devam edemedi Fırtına'ya kötü haber! Oyuna devam edemedi 26.08.2021
Trabzonspor’un bu engeli geçmesi gerekiyor "Trabzonspor'un bu engeli geçmesi gerekiyor" 26.08.2021
Avcı kritik maç öncesi konuştu! Roma’nın avantajı olabilir ama... Avcı kritik maç öncesi konuştu! "Roma'nın avantajı olabilir ama..." 25.08.2021
Trabzonspor’dan Stefano Denswil’e özel video Trabzonspor'dan Stefano Denswil'e özel video 25.08.2021
Stefano Denswil Trabzon’a geldi! Stefano Denswil Trabzon'a geldi! 24.08.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan takıma büyük neşter! 4 yıldız isim birden...
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o ismin biletini kesti
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de ilk yarının fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Vitor Pereira orta sahaya 'Yeni Atiba'yı istedi...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Alman orta saha! Vitor Pereira o ismi istiyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör