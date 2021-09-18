18 Eylül 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Trabzonspor maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu oldu!

Kasımpaşa - Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu!
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'de 5. hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, zorlu maçın VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu oldu. | Son dakiak Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Kasımpaşa - Trabzonspor maçının VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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