Bu yaz transfer döneminde takıma yapılan takviyelerle adından oldukça fazla söz ettiren Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. Yerli bir hücum oyuncusunu takıma katmak isteyen bordo mavililer, bir süredir Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için girişimlerini sürdürüyordu. Fırtına Akdeniz ekibinin 1 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transferde takas formulünü devreye sokacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Karadeniz ekibi, sol bek transferinin yanı sıra hücum hattına da bir takviye daha yapmayı planlıyor. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor 'un kapısından dönen Efecan Karaca için teknik direktör Abdullah Avcı hâlâ çok istekli. Alanyaspor ise Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Trabzonspor, Anadolu'dan pek çok talibi bulunan Abdulkadir için 1 milyon Euro bonservis talep ediyor. Alanyaspor'un da Efecan için beklentisi benzer düzeyde. Fanatik'in haberine göre; transferin son günlerinde takas formülünün gündeme gelme ihtimali çok yüksek.

İKİ OYUNCU DA HAZIR

Alanyaspor ile 1 sene kontratı kalan ve şu anda A Milli Takım kampında bulunan Efecan Karaca, kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır. Parmak ise daha önce Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede, oynayabileceği bir takıma gidebileceğini iletmişti.

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