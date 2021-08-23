Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme kararı! Transferlerin ardından...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları başlıyor. Bordo-mavililer, ilk olarak 2018'de İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından transfer ettiği ve sergilediği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzatacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Gürcü sol bek Irakli Azarovi için Dinamo Batumi ile görüşmeleri sürdüren Trabzonspor, dış transferi sonuçlandırdıktan sonra iç transfere start verecek. Bordo-mavililerin iç transferde önceliği ise Anthony Nwakaeme ve Yusuf Sarı olacak. Kontratlarının son senesine giren iki oyuncu ile masaya oturacak olan yönetim, ikisini de kadroda tutmak istiyor. Daha sonra sırasıyla sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan tüm futbolcularla görüşülecek. Nwakaeme yaptığı açıklamada sözleşmesini uzatmak için hazır olduğunu dile getirmişti.
2018'de İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 32 yaşındaki Nwakaeme, bordo-mavili takımda 113 maçta 34 gol+30 asistlik (64 gole katkı) muhteşem bir performans sergiledi.
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