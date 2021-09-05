Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Nwakaeme zirvesi! Milli aradan sonra...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'a geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansla bordo-mavili taraftarların sevgilisi olan yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Yönetim, milli maçlar sonrası Nijeryalı oyuncuyla bir araya gelerek yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. (TS spor haberi)
Trabzonspor'un efsaneleri arasına giren Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayıyla Nijeryalı yıldıza yeni kontrat önerecek. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun da kariyerini Fırtına'da sürdürmek istemesi pazarlıkları kolaylaştıracak. Fotomaç'ın haberine göre; milli ara sonrasında tarafların bir araya gelerek el sıkışması bekleniyor. Karadeniz ekibinin 'Sihirbaz' lakaplı Anthony Nwakaeme'ye 2 yıllık mukavele önereceği öğrenildi. Nwakaeme 2018 yılından bu yana bordo-mavili formayı giyiyor. İlk günden bu yana camianın gözdesi durumunda.
Anthony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 116 karşılaşmaya çıktı. 36 gol kaydetti. 30 da asist yaptı. 66 gole direkt etkisi oldu. Çalımlarıyla, topu saklamasıyla Karadeniz ekibinin hücumdaki en etkili silahlarından biri.
Nwakaeme 134 defa Hapoel Beer Sheva forması giydi. Trabzonspor formasını 19 defa daha taşırsa en fazla Trabzonspor için oynamış olacak.
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