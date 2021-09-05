Bradaric'in ilk etapta Trabzonspor'un teklifine mesafeli durduğu kaydedildi. Ancak Karadeniz temsilcisi temasları sıklaştıracak ve oyuncuyu ikna etmek için her yolu deneyecek. Bordo-mavililerin Hırvat yıldıza yaptığı teklifi 850 bin euro'ya kadar çıkabileceği kaydedildi.