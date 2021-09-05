05 Eylül 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Domagoj Bradaric hamlesi! Burak Yılmaz devrede

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'da 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi çalışmalar sürüyor. Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, aradığı ismi eski futbolcuları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille'de buldu. Yönetimin, Fransız ekibinde top koşturan 21 yaşındaki sol bek Domagoj Bradaric'i gündemine aldığı ve Burak Yılmaz'ın da Hırvat futbolcunun transferinde devrede olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Domagoj Bradaric hamlesi! Burak Yılmaz devrede
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Bordo-mavililer transfer döneminin bitimine sayılı günler kala sol bek arayışını sürdürüyor. Sezon başında İsmail Köybaşı'yı renklerine bağlayan Trabzonspor, Faruk Can Genç'i ise Ümraniyespor'a göndermişti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Domagoj Bradaric hamlesi! Burak Yılmaz devrede

Elinde sadece İsmail Köybaşı kalan Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı bu bölgeye Bruno Peres veya Dorukhan Toköz'ü kaydırabilir. Ancak deneyimli çalıştırıcı orijini sol bek olan bir oyuncu istiyor. Bunu da yönetime iletti. Gündeme Lille'de forma giyen Domagoj Bradaric girdi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Domagoj Bradaric hamlesi! Burak Yılmaz devrede

MAAŞINA ZAM

Trabzonspor, genç oyuncuyu bir süredir takip ediyordu. Lille'in sol bek oyuncusu Domagoj Bradaric, kulübünden 550 bin euro kazanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavililerin teklifi ise 750 bin euro. Bölgesine yapılan transfer sonrası Hırvat futbolcu 3. sol bek konumuna düştü.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Domagoj Bradaric hamlesi! Burak Yılmaz devrede

Bradaric'in ilk etapta Trabzonspor'un teklifine mesafeli durduğu kaydedildi. Ancak Karadeniz temsilcisi temasları sıklaştıracak ve oyuncuyu ikna etmek için her yolu deneyecek. Bordo-mavililerin Hırvat yıldıza yaptığı teklifi 850 bin euro'ya kadar çıkabileceği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Domagoj Bradaric hamlesi! Burak Yılmaz devrede

BURAK DA KONUŞUYOR

Trabzonspor'a bu transferde eski gol kralı Burak Yılmaz da yardımcı oluyor. Tecrübeli forvetin, çekinceleri olan Domagoj Bradaric'e şehri ve kulübün vizyonunu anlattığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Domagoj Bradaric hamlesi! Burak Yılmaz devrede

HAJDUK ÇIKIŞLI

Domagoj Bradaric, Avrupa'nın futbolcu fabrikası olan Hadjuk Split çıkışlı bir oyuncu. Hırvat temsilcisinden sonra Lille'e geçti. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle şampiyonluk yaşadı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor’dan Domagoj Bradaric hamlesi! Burak Yılmaz devrede

GOLE ETKİSİ YÜKSEK

Trabzonspor'un kanca attığı Domagoj Bradaric, Hadjuk Split alt yapısı, A Takımı ve Lille'de toplam 122 karşılaşmaya çıktı. 6 defa fileleri sarsarken, 8 de asist yaptı. 14 gole direkt etkisi oldu.

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