22 Ağustos 2021, Pazar

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Sivasspor maçında Trabzonspor'da tek eksik Dorukhan Toköz!

Sivasspor maçında Fırtına’da tek eksik!
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde bu maç için tek eksik Dorukhan Toköz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Medical Park'ta saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen, yönetecek.

Lige deplasmanda 5-1'lik Öznur Kablo Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan, hafta içinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan bordo mavililer, Demir Grup Sivaspor'u mağlup ederek ligde art arda 2. maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

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