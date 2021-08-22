22 Ağustos 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fırtına Sivas maçına hazır!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bordo mavililer, bu zorlu maç öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın kendi evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Demir Grup Sivasspor ile saat 19.15'te Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

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