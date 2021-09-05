05 Eylül 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Mert Müldür heyecanı! Abdullah Avcı...

Mert Müldür heyecanı! Abdullah Avcı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sık sık söz ettiren Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yeniden atağa kalktı. Savunmasını yerli bir takviyeyle güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Sassuolo forması giyen ve farklı mevkilerde oynayabilen Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da milli futbolcunun transferini çok istediği öğrenildi. (TS spor haberi)

Trabzonspor kadrosunu bir yerli isimle daha güçlendirmek istiyor. Orijini stoper olan ancak sağ bek, sol bek ve ön liberoda da forma giyebilen Mert Müldür için harekat sürüyor. Camia da Mert Müldür haberi üzerine bir hayli heyecanlandı. Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı farklı mevkilerde oynayabilmesi sebebiyle 22 yaşındaki oyuncunun transferini çok istiyor. Sassuolo ile 2024'e kadar kontratı olan savunmacının bonservisi 9 milyon euro. Karadeniz temsilcisi genç futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.

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