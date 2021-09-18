18 Eylül 2021, Cumartesi
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AVCI'DAN ÜÇ PUAN EMRİ
En son 325 gün önce son deplasmanda kaybeden Fırtına, daha sonra 19 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik aldı. 10 Kasım 2020 tarihinde anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı, dış sahada hiç yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı'nın göreve getirilmesinin ardından geçen yıl 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu sezon da deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Avcı yönetiminde çıktığı 18 dış saha karşılaşmasında 10 galibiyet, 8 beraberlik alan Fırtına, rakiplerine geçit vermedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencileri ile yaptığı toplantıda, "G.Saray derbisinde iyi dönüş yaptık. Kasımpaşa'yı mutlaka yenmeliyiz" dedi.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut, Jörgensen
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Cornelius
Abdullah Avcı'nın gözü rekorda! İşte Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı 11'i
Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 10 puan toplayan Trabzonspor ligin 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından eğer puanla dönerse 1981-82 arasında elde ettiği 20 karşılaşmalık rekorunu egale etmiş olacak. İşte Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla yenilgisiz yoluna devam eden Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililer kazanarak bir taşla üç kuş vurmak istiyor. Fırtına bugün hem namağlup seriyi sürdürmek hem zirvedeki iddialı yürüyüşüne devam etmek hem de rekor için sahaya çıkacak. Süper Lig'de 19 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılması halinde 1981-82 arasında e lde ettiği 20 karşılaşmalık rekorunu egale etmiş olacak. Karadeniz devi, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla yaşadı.
AVCI'DAN ÜÇ PUAN EMRİ
En son 325 gün önce son deplasmanda kaybeden Fırtına, daha sonra 19 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik aldı. 10 Kasım 2020 tarihinde anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı, dış sahada hiç yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı'nın göreve getirilmesinin ardından geçen yıl 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu sezon da deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Avcı yönetiminde çıktığı 18 dış saha karşılaşmasında 10 galibiyet, 8 beraberlik alan Fırtına, rakiplerine geçit vermedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, öğrencileri ile yaptığı toplantıda, "G.Saray derbisinde iyi dönüş yaptık. Kasımpaşa'yı mutlaka yenmeliyiz" dedi.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut, Jörgensen
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Cornelius
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