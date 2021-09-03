Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas kariyer rekoru kırıyor!

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Trabzonspor, lige de 3'te 3 yaparak başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililerde bazı ayrılıklar da yaşanırken, Alanyaspor'un Abdulkadir Parmak'a talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)