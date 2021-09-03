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Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas kariyer rekoru kırıyor!

Bakasetas kariyer rekoru kırıyor!
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, bordo-mavili formayla kariyer rekoru kırıyor. Yunan yıldız, en parlak dönemini yaşıyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, bordo-mavili formayla kariyer zirvesini yaşıyor... Skor açısından kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Yunan orta saha, bordo-mavili formayla UEFA Konferans Ligi'nde 4, Süper Lig'de ise 3 maça çıkıp 2 gol, 4 asist üretti.

28 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Milli Takımı'nın önceki gün İsviçre'ye 2-1 yenildiği özel karşılaşmada ise takımının tek golünün pasını verdi. Bakasetas bu sezon sadece Roma maçlarını boş geçti.

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