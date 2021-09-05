Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk müjdesi!
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü nedeniyle her yıl İstanbul'da düzenlenen organizasyona binlerce bordo mavili taraftar katıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, etkinlik kapsamında ilk meşaleyi yaktı. Törende konuşan Ağaoğlu, "İnşallah bugün yaktığımız meşale, şampiyonluğun meşalesi olur. İnşallah o sene bu sene olacak" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü nedeniyle her yıl İstanbul'da düzenlenen organizasyon bu yıl sel felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Trabzonspor'un en etkin taraftar gruplarından Gurbetçi Gençler taraftar grubunun önderliğinde düzenlenen organizasyona binlerce bordo mavili taraftar akın etti.
"Trabzonspor İçin 1 Meşale De Sen Yak" etkinliğinde Ali Bakanay, Hami Bakan, Yasin Aydın, Hülya Polat, Semih Metin, Servet Tandoğan, Hilmi Yerekaban, Turan Şahin, İlyas-Furkan Derya, Seren Uzun sahne aldı.
"İNŞALLAH O SENE BU SENE OLACAK"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "İnşallah bugün yaktığımız meşale, şampiyonluğun meşalesi olur. İnşallah o sene bu sene olacak" ifadelerini kullandı.
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