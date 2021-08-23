23 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak Abdullah Avcı ile görüştü

Parmak Avcı ile görüştü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Orta sahaya yapılan takviyelerin ardından takımda yedek konumuna düşen Abdulkadir Parmak'a Göztepe, Alanyaspor ve Konyaspor talip oldu.

Orta sahaya yapılan takviyelerin ardından takımda yedek konumuna düşen Abdulkadir Parmak'a Göztepe, Alanyaspor ve Konyaspor talip oldu. Durumu belirsizliğini koruyan bordo-mavili futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile özel bir görüşme yaptı. Avcı, Parmak'a takımdaki rekabette olması gerektiğini iletirken, resmi bir teklif gelmesi halinde son kararın verileceği öğrenildi
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