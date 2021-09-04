Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Roma ile oynadığı maçta sakatlanan Bruno Peres'ten iyi haber geldi. Brezilyalı yıldız düz koşulara başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Roma maçında sakatlık yaşayan Bruno Peres, ligde oynanan Giresunspor maçında forma giyememişti. Kulüpten yapılan açıklamada da "Sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir." denilmişti.

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bekten güzel haber bugün geldi. Bruno Peres sakatlık süreci sonrasında bugün başlayan Galatasaray maçı antrenmanlarında takımdan ayrı koşulara başladı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde takıma katılması ve Galatasaray maçında da sahada olması bekleniyor.

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