Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Jordan Lukaku hamlesi! Abdullah Avcı...
Transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Süper Lig'e de fırtına gibi başladı ve ilk 3 hafta sonucunda liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer sol bek bölgesini güçlendirmek isterken, gündeme ise Lazio'da kadro dışı kalan Jordan Lukaku geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu transfere 'olur' verirse girişimler hız kazanacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Transfer döneminde adından söz ettiren Trabzonspor, Süper Lig'e de 3'te 3 yaparak başladı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen bordo-mavililere menajerler tarafından Jordan Lukaku önerilmişti. Belçikalı oyuncu Lazio'nun kadrosunda yer almadı.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Adı İtalya futbol federasyonuna bildirilmedi. Jony, Durmisi ve Vavro ile beraber İtalyan ekibinde kadro dışı bırakılan Belçikalı sol bir kez daha Trabzonspor'un önüne geldi.
Eğer Abdullah Avcı onay verirse Trabzonspor, Lukaku için Lazio'ya kiralama teklifi yapacak. Daha önce yapılan kiralama teklifi Lazio tarafından "sadece satılık" denilerek reddedilmişti.
Jordan Lukaku, Inter'den Chelsea'ye transfer olan Romelu Lukaku'nun kardeşi ve eski futbolcu Roger Lukaku'nun oğludur.
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