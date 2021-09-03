03 Eylül 2021, Cuma
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Trabzonspor'da Marek Hamsik rüzgarı! | Son dakika spor haberleri
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e üçte üç ile giriş yapan Trabzonspor'da, Marek Hamsik bu sezon 7 karşılaşmada da görev aldı. Slovak yıldız 625 dakikada süre buldu. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in ilk 3 haftasında galip gelerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da yeni transferlerden en çok süre alan Hamsik oldu. Fotomaç'ın haberine göre kadrosunu 9 oyuncu takviyesiyle güçlendiren bordo-mavililerde, Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmanın tamamında 34 yaşındaki orta saha forma giydi. Slovak yıldız, 7 karşılaşmaya da ilk 11'de çıkarak 625 dakika görev yaptı. Bu oyuncuyu 6 maçta 552 dakika ile Peres takip etti. Gervinho 6 maçta 385, İsmail 6 maçta 367, Cornelius 4 maçta 105, Siopis 3 maçta 112, Koita 4 maçta 23 dakika görev yaptı. Sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ile yeni transfer Denswill ise süre almadı
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