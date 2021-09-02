02 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Marek Hamsik farkı!

Hamsik farkı! Yeni transferler arasından...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.09.2021

Transfer döneminde adından söz ettiren Trabzonspor, Süper Lig'de 3'te 3 yaparak liderliğe oturdu. Bordo-mavililerde yeni transferlerden Marek Hamsik, en çok süre alan isim oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in ilk 3 haftasında galip gelerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da yeni transferlerden en çok süre alan oyuncu Slovak Marek Hamsik oldu.

Kadrosunu 9 oyuncu takviyesiyle güçlendiren bordo-mavililerde, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmanın tamamında Marek Hamsik, forma giydi.

Slovak oyuncu 7 karşılaşmaya da ilk 11'de çıkarak 625 dakika görev yaptı. Bu oyuncuyu 6 maçta 552 dakika ile Bruno Peres takip etti.

Gervinho 6 maçta 385, İsmail Köybaşı 6 maçta 367, Andreas Cornelius 4 maçta 105, Manolis Siopis 3 maçta 112, Fode Koita 4 maçta 23 dakika görev yaptı.

Sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswill ise henüz süre almadı.

Fırtına'nın başarısının sırrı ortaya çıktı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı gözünü rekora dikti! G.Saray maçında... Avcı gözünü rekora dikti! G.Saray maçında...
Fırtına’nın başarısının sırrı ortaya çıktı! Fırtına'nın başarısının sırrı ortaya çıktı!
Muhteşem Fırtına! Yeni transferler... Muhteşem Fırtına! Yeni transferler...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör