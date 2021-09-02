Trabzonspor'u eskileri sırtlıyor!
2021-2022 sezonunda Trabzonspor Süper Lig'de 3 maça çıkarken 9 puan topladı. Bordo-mavililerde en çok skor katkısı eski oyunculardan gelirken, Nwakaeme attığı 4 golle en skorer isim olarak zirvede yerini aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'e önemli transferler yaparak giren Trabzonspor, lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı karşılaşmalarda daha çok eski oyuncularıyla sonuca gitti. Bordo-mavililerin oynadığı 7 resmi karşılaşmada attığı 13 golün 10'u kadroda geçe yıldan bulunan isimlerden geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Nwakaeme 1'i Avrupa'da olmak üzere 4 golle en skorer futbolcu olurken, Bakasetas ve Djaniny ise 2'şer gol kaydetti. Savunma oyuncuları Edgar ve Hugo ise 1'er kez sahne aldı. Yeni transferlerden Gervinho, Hamsik ve Cornelius da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Forvet Koita ise sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı ve gol atamadı.
GOL ATAN FUTBOLCULAR:
Malatya-Trabzon: 1-5 Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik, Djaniny
Trabzon- Sivas: 2-1 Bakasetas, Nwakaeme
Giresun-Trabzon: 0-1 Nwakaeme
Trabzon-Molde: 3-3 Nwakaeme, Hugo, Djaniny
Molde-Trabzon: 1-1 Edgar
Trabzon-Roma: 1-2 Cornelius
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası