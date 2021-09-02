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TRABZONSPOR

Trabzonspor'u eskileri sırtlıyor!

Fırtına’yı eskileri sırtlıyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

2021-2022 sezonunda Trabzonspor Süper Lig'de 3 maça çıkarken 9 puan topladı. Bordo-mavililerde en çok skor katkısı eski oyunculardan gelirken, Nwakaeme attığı 4 golle en skorer isim olarak zirvede yerini aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'e önemli transferler yaparak giren Trabzonspor, lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı karşılaşmalarda daha çok eski oyuncularıyla sonuca gitti. Bordo-mavililerin oynadığı 7 resmi karşılaşmada attığı 13 golün 10'u kadroda geçe yıldan bulunan isimlerden geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Nwakaeme 1'i Avrupa'da olmak üzere 4 golle en skorer futbolcu olurken, Bakasetas ve Djaniny ise 2'şer gol kaydetti. Savunma oyuncuları Edgar ve Hugo ise 1'er kez sahne aldı. Yeni transferlerden Gervinho, Hamsik ve Cornelius da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Forvet Koita ise sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı ve gol atamadı.


GOL ATAN FUTBOLCULAR:

Malatya-Trabzon: 1-5 Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik, Djaniny
Trabzon- Sivas: 2-1 Bakasetas, Nwakaeme
Giresun-Trabzon: 0-1 Nwakaeme
Trabzon-Molde: 3-3 Nwakaeme, Hugo, Djaniny
Molde-Trabzon: 1-1 Edgar
Trabzon-Roma: 1-2 Cornelius

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