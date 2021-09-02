Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve Süper Lig'e de 3'te 3'le başlayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu rekor kırdı. İşte detaylar...

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Cornelius, Siopis', Denswil'i renklerine katan Fırtına'da Ahmet Ağaoğlu da başkanlık döneminde 34 yabancıyı renklerine bağlayıp, bu alanda rekor kırdı. Eski rekor 32 yabancı transfer eden Sadri Şener'e aitti. Trabzonspor 54 yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden 158 yabancı getirdi.

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