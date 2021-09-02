02 Eylül 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu rekor kırdı!

Ahmet Ağaoğlu rekor kırdı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan ve Süper Lig'e de 3'te 3'le başlayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu rekor kırdı. İşte detaylar...

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Cornelius, Siopis', Denswil'i renklerine katan Fırtına'da Ahmet Ağaoğlu da başkanlık döneminde 34 yabancıyı renklerine bağlayıp, bu alanda rekor kırdı. Eski rekor 32 yabancı transfer eden Sadri Şener'e aitti. Trabzonspor 54 yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden 158 yabancı getirdi.

Fırtına'yı eskileri sırtlıyor! haberin devamı

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