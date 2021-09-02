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Muhteşem Trabzonspor! Yeni transferlerin meyvelerini topladı

Muhteşem Fırtına! Yeni transferler...
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Transfer döneminde 9 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, 3'te 3 yaparak Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer transferleri erken açıklayarak kampa yetiştirmenin meyvelerini aldı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Şampiyonluk için kadro çalışmalarına geçen sezondan başlayan Trabzonspor, transferlerin önemli bölümünü kampa yetiştirmenin meyvesini topluyor. Malatya'yı 5-1, Sivas'ı 2-1, Giresun'u da tek golle mağlup etti ve sezona 3'te 3 yaparak başladı. Fotomaç'ın haberine göre; Ligde liderlik koltuğuna oturan Karadeniz devi, 2004-05'ten sonra ilk kez 3'te 3'lük başlangıca imza attı. Bordo-mavililer, özellikle hücum performansıyla zirveye çıktı. 3 maçta toplam 19 kez rakip kaleye şut gönderen Trabzonspor, 8 golle ligin en skorer takımı konumunda.

9 İSİMDEN 7'Sİ OYNADI

Karadeniz devinin bu sezon kadrosuna kattığı 9 isimden 8'i forma şansı buldu. Lig ve Avrupa mücadelelerinde Hamsik toplamda 7 maçta 624 dakika ile en çok sahada kalan isim olurken, Peres 6 maçta 522 dakika, Gervinho 6 maçta 387 dakika, İsmail 5 maçta 339 dakika, Siopis 3 maçta 113 dakika, Cornelius 4 maçta 108 dakika, Koita 3 maçta 26 dakika forma giydi. Dorukhan ve Denswil ise henüz bordo-mavili forma ile sahaya çıkamadı.

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