Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da başarının sırrı ortaya çıktı! Transfer...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Bordo-mavililer Süper Lig'in ilk 3 haftasında 9 puan toplarken, başarısının sırrı ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bu sezon hedefini 'Mutlak şampiyonluk' olarak belirleyen Trabzonspor, transferde kolları erken sıvadı. Göteborg'dan orta saha Hamsik, Parma'dan sol kanat Gervinho, Roma'dan sağ bek Peres, Kasımpaşa'dan forvet Koita, Çaykur Rize'den sol bek İsmail Köybaşı, Beşiktaş'tan orta saha Dorukhan Toköz, Parma'dan forvet Cornelius, Alanya'dan ön libero Siopis ve Bologna'dan stoper Denswil'i alan Fırtına, gövde gösterisi yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezonun ortalarında listesini belirleyen ve adım atan, ilk kez bu dönem birçok transferini kamp çalışmalarına yetiştiren Karadeniz devi, rakiplerine bu anlamda fark atmış oldu. Kamp çalışmalarına katılan yeni isimler, hem takımı hem sistemi tanıdı hem de uyum sürecini hızlı atlattı.
İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE
Teknik direktör Abdullah Avcı listesini erkenden yönetime sunmuştu. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Trabzonspor'da; yönetim, hocanın bütün isteklerini yerine getirmiş oldu, müthiş bir kadro oluşturuldu. Tüm bu adımlar doğrultusunda Karadeniz devi, sezona muhteşem başladı. 3'te 3 yapmasının yanı sıra Süper Lig'in en skorer takımı olan Fırtına, 'Erken kalkan yol alır' atasözümüzdeki gibi rakiplerine her alanda fark attı.
Yeni gelenlerin kamplarda uyum sürecini atması, takım arkadaşlarına alışması, kendilerini evlerinde hissetmeleri bu başarının temel anahtarlarından biri durumunda. Avcı'nın mesajları da bu sezonki iddiasını net bir şekilde ortaya koyuyor.
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