Son dakika spor haberleri: Trabzonspor’da başarının sırrı ortaya çıktı! Transfer...

Bu sezon hedefini 'Mutlak şampiyonluk' olarak belirleyen Trabzonspor, transferde kolları erken sıvadı. Göteborg'dan orta saha Hamsik, Parma'dan sol kanat Gervinho, Roma'dan sağ bek Peres, Kasımpaşa'dan forvet Koita, Çaykur Rize'den sol bek İsmail Köybaşı, Beşiktaş'tan orta saha Dorukhan Toköz, Parma'dan forvet Cornelius, Alanya'dan ön libero Siopis ve Bologna'dan stoper Denswil'i alan Fırtına, gövde gösterisi yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezonun ortalarında listesini belirleyen ve adım atan, ilk kez bu dönem birçok transferini kamp çalışmalarına yetiştiren Karadeniz devi, rakiplerine bu anlamda fark atmış oldu. Kamp çalışmalarına katılan yeni isimler, hem takımı hem sistemi tanıdı hem de uyum sürecini hızlı atlattı.