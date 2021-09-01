01 Eylül 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz seferberliği! Galatasaray maçında...

Fırtına’da Dorukhan seferberlik!
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Trabzonspor'da, milli arada Dorukhan Toköz seferberliği başladı. Bileğindeki sakatlığı büyük oranda geçtiği belirtilen milli oyuncuyu, Galatasaray maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Milli arada gözler en çok yeni transfer Dorukhan Toköz'ün üzerinde olacak. Sakatlığı nedeniyle henüz bordo-mavili formayı giyemeyen 25 yaşındaki futbolcunun arada hazır hale gelmesi bekleniyor. Bileğindeki sakatlığı büyük oranda geçtiği belirtilen Dorukhan, Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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