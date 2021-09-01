Trabzonspor'da, milli arada Dorukhan Toköz seferberliği başladı. Bileğindeki sakatlığı büyük oranda geçtiği belirtilen milli oyuncuyu, Galatasaray maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Milli arada gözler en çok yeni transfer Dorukhan Toköz'ün üzerinde olacak. Sakatlığı nedeniyle henüz bordo-mavili formayı giyemeyen 25 yaşındaki futbolcunun arada hazır hale gelmesi bekleniyor. Bileğindeki sakatlığı büyük oranda geçtiği belirtilen Dorukhan, Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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