20 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında evinde İtalyan devi Roma'yı konuk eden Trabzonspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Usta yazarlara da bu maçı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

YUNUS EMRE SEL - BU TAKIM BAŞARACAK

Maç başlamadan önce her iki takımın teknik adamlarının açıklamalarına bakıldığında oyuna hakim olanının değil daha çok hata yapmayanının kazanacağı bir 90 dakika olacağı belliydi. İlk yarı itibarıyla da özellikle 20 dakikalık bölüm içerisinde Trabzonspor, orta sahada oyunun hakimi gibi gözükse de aslında Roma oyunu kendi sahasında kabullenen taraftı. Bu süre içerisinde Trabzonspor kanat organizasyonları ile sonuca gitmeye çalıştı. Ancak daha sonra Roma, özellikle Bakasetas'ın topla buluşma bağlantılarını keserek savunma arkasına toplar ve kanat organizasyonları ile sonuca gitmeye çalıştı. İki de önemli pozisyona girmeyi başardılar.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

Bu dakikalar içerisinde Hamsik, Bakasetas ve Gervinho savunmaya gerekli katkıyı da yapamayınca Roma'nın baskılı oyunu kendini gösterdi. İkinci yarıya da aynı baskılı oyunla başlayan Roma, yine savunmaya yardımların yetersiz kaldığı bir anda kademe hataları sonucunda golü bulan taraf oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

Oyundan düşen Gervinho ve İsmail'i doğru bir zamanda doğru isimlerle değiştiren Abdullah Avcı, maçın başından itibaren uygulamaya koyduğu oyun disiplinine bağlı kalınca hemen karşılığını verdi. Oyuna girdikten bir dakika sonra usta işi bir kafa vuruşu yapan Cornelius, Mourinho'nun maç öncesi yaptığı, "Cornelius oynarsa nasıl bir oyun planı olacak bilmiyorum" açıklamasına da cevabını hemen verdi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

Karşılıklı goller sonrası oyunda denge sağlanırken duran toptaki adam paylaşımı sorunundan Trabzonspor kalesinde bir gol daha gördü. Roma maçı öncesi oynanan 3 resmi karşılaşmada da savunma zaaflarından goller yiyen Trabzonspor, ofansif olarak yine üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen aynı zaaflar sonucunda hak etmediği bir mağlubiyet aldı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

Oynanan futbol, verilen mücadele ise ilerleyen haftalar için oldukça umut vericiydi. Bu mağlubiyet sadece kazanılabilecek bir maçta alınamayan üç puan olarak hatırlanacak ama veryansınlar edilmeyecek. Takım savunmasıyla ilgili sorunların da çözülmesiyle birlikte bu takım çok büyük işler başaracaktır.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - TERCİH!

Trabzonspor, Roma karşısında oyun ilk devre orta sahada karşılayarak, pozisyona bağlı top rakipteyken saha içi savunma organizasyonu tercih etti. Özellikle ilk 15 dakikadan sonra Roma, daha fazla Trabzonspor'u ikili-üçlü sıkıştırmalarla alan-zaman vermeden, oyun kurumunu engellediği gibi Trabzonspor'un topla hızlı ve topsuz hücum geçişlerini de etkisiz hale getirdi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

Bu tercih bordo-mavililer adına orta saha oyun dengesi sağlasa bile son haftalardaki savunma zafiyeti saha içinde giderme adına bu oyun anlayışıyla ilk devreyi bitirdi. Hücum üretkenliği ve organizasyonu tabii ki yetersizdi. Bunun en temel nedeni de rakip ceza sahası ve yarı alanından uzak oynanan oyundu. İkinci devre yenilen golde burada özellikle Berat'ın savunma zafiyeti olduğu gibi savunma içindeki İsmail'in geç kaldığı kademeden bordo-mavililer gol yedi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

Bundan sonraki süreçte yenilen golden sonra alınacak risk ve bunun yarattığı olumlu psikolojiyle öne çıkan, öne çıktığı zaman da oyun farklılığı getiren Trabzonspor, Cornelius'un attığı güzel golle de beraberliği yakaladı. Cornelius'un ikinci oynadığı maçta gol atması, hem kendi hem takım adına önemli. Oyun anlamında Sörloth'un ikizi olabilecek özellikleri taşıyan, hatta kafa toplarındaki darbesi etkinliği bir tık fazla olan Cornelius, Trabzonspor'un bu sezon santrfor eksikliğini de gidereceğini düşünüyorum.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

Trabzonspor golden sonra Nwakaeme'yle gol kaçırdığı gibi daha fazla Roma ceza sahası içine giren, rakip yarı alanda oynayan, istediği hücum o kalitesini de ortaya koymaya başladı. Kırılma anlarını yediği ikinci golden önce kendi lehine de çevirebilirdi. Final paslarında, son vuruşlarında bu beceriyi gösteremedi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

"Futbolda her tercih bir şeylerden vazgeçiştir". İlk yarı oynanan savunma, rakipten çekinme ve boşa geçen bir ilk 45 dakika. İkinci yarı Trabzonspor kendi oyuncu özellikleriyle yediği golden sonra öne çıkması, gol bulması, goller kaçırıp Roma'yı rakibi geriye itmesi, Trabzonspor adına oynanan güçlü yönlerinin öne çıktığı etkili futboldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Trabzonspor-Roma maçını değerlendirdi!

Futbolda savunma önemlidir. Top rakipteyken Trabzonspor'un bir savunma planı olmalı ama sahada 2. devre gibi farkı yaratan; saldırgan olmak, hücumda bütün alanları, opsiyonları denemek, oyun farkını ortaya çıkartır. Roma maçının tam da hikayesi budur.

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