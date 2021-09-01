01 Eylül 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Zirvelerin efendisi Trabzonspor

Zirvelerin efendisi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 3. hafta maçları geride kalırken zirvede Abdullah Avcı ve Recep Uçar yönetimindeki takımlar bulunuyor. Trabzonspor ile 3'te 3 yapan ve averajla lider olan Abdullah Avcı ile birlikte TFF 1. Lig'de eski yardımcısı Recep Uçar zirvede bulunuyor.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 3. hafta maçları geride kalırken zirvede Abdullah Avcı ve Recep Uçar yönetimindeki takımlar bulunuyor. Trabzonspor ile 3'te 3 yapan ve averajla lider olan Abdullah Avcı ile birlikte TFF 1. Lig'de eski yardımcısı Recep Uçar zirvede bulunuyor. Ümraniyespor ile sıra dışı bir çıkış yakalayan Recep Uçar, 3 maçını da kazanırken, 9 gol kaydetti ve hiç gol yemedi. Uzun süre Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Uçar, Avcı'nın rahatsızlığı nedeniyle görev yapamadığı Braga deplasmanında takımı yönetmişti.
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