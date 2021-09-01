Trabzonspor'un bileği bükülmüyor
Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz devi, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti. Fırtına’nın bilegi 176 gündür bükülmüyor.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi unuttu. En son teknik direktör Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordomavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti, 8 beraberlik aldı. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 176 gündür bileği bükülmedi.
SADECE 3 MAĞLUBİYET
Fırtına, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
GEÇEN SEZONA 5 PUAN FARK
Bordo-mavililer, geçen sezon ilk 3 haftada 4 puan alırken; bu sezon 9 puanla söz konusu dönemi lider tamamladı. Trabzonspor, geçen sezon 3 haftada 1'er galibiyet, beraberlik, mağlubiyet alırken bu sezon 3 maçı kayıpsız geçti.
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