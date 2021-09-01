01 Eylül 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor

Fırtına’nın bileği bükülmüyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.09.2021

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz devi, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti. Fırtına’nın bilegi 176 gündür bükülmüyor.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi unuttu. En son teknik direktör Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordomavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet elde etti, 8 beraberlik aldı. Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 176 gündür bileği bükülmedi.

SADECE 3 MAĞLUBİYET

Fırtına, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

GEÇEN SEZONA 5 PUAN FARK

Bordo-mavililer, geçen sezon ilk 3 haftada 4 puan alırken; bu sezon 9 puanla söz konusu dönemi lider tamamladı. Trabzonspor, geçen sezon 3 haftada 1'er galibiyet, beraberlik, mağlubiyet alırken bu sezon 3 maçı kayıpsız geçti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor’da Nwakaeme şov! Mourinho’yu bile büyüledi Trabzonspor'da Nwakaeme şov! Mourinho'yu bile büyüledi
Zirvelerin efendisi Zirvelerin efendisi
Yunus Mallı kulübede kaldı Yunus Mallı kulübede kaldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör