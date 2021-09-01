Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Nwakaeme şov! Mourinho'yu bile büyüledi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Nijeryalı oyuncu, Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyerek kazanılan 9 puanda büyük rol oynadı. Nwakaeme, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bordo-mavililerle karşılaşan Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'yu bile kendine hayran bıraktı. (TS spor haberi)
Top hakimiyeti ve oyun zekasıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Trabzonspor'un "Bay Beyin"i Nwakaeme bu sezon kasırga gibi esiyor… Geldiği ilk iki sezonda her dönemde en az 20 gole etki eden Nwakaeme, geçen sezon ise düşüş yaşayarak 14'te (7 gol ve 7 asist) kalmıştı. 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, özellikle takımın en önemli maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; hazırlık kampı dönemi boyunca yaptığı açıklamalarda bu kez farklı bir Nwakaeme izleteceğinin sözünü veren bordo-mavili futbolcu, dediğini de fazlasıyla yaptı. Karadeniz devi, Süper Lig'deki ilk üç maçını kazanarak averaj farkıyla milli araya lider olarak girerken, tecrübeli futbolcu bu başarıda aslan payını kaptı.
1.1 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Takımının 8 golünün yarısına etki eden Nwakaeme üç maçı da boş geçmedi. Öznur Kablo Yeni Malatya maçında önce Fırtına'nın ikinci golünü kaydeden, ardından da Gervinho'ya asist yapan 32 yaşındaki oyuncu, 2-1 biten Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de 47'de sahneye çıkmış ve ikinci golü atarak takımını rahatlatmıştı. Anthony Nwakaeme son olarak da GZT Giresunspor karşısında galibiyeti getirdi. Yunan yıldız Bakasetas'ın 7. dakikadaki ortasını iyi takip eden ve kale önünde iyi yer tutan tecrübeli futbolcu müsabakanın tek golünü ağlara göndererek zaferi baş mimarı oldu. 2018'de 1.1 milyon euro'ya Trabzonspor'un kadrosuna dahil olan Nwakaeme, geldiği günden bu yana takımın tabelaya en çok katkı veren futbolcusu.
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