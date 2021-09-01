01 Eylül 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yunus Mallı kulübede kaldı

Yunus Mallı kulübede kaldı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Büyük umutlarla alınan Yunus Mallı, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Sezon öncesi tatil döneminde dahi ekstra antrenmanlar yapan ve bu sezon 11'in değişmez ismi olmayı arzulayan 29 yaşındaki orta saha umduğunu bulamadı.

Büyük umutlarla alınan Yunus Mallı, bu sezona da istediği gibi başlayamadı. Sezon öncesi tatil döneminde dahi ekstra antrenmanlar yapan ve bu sezon 11'in değişmez ismi olmayı arzulayan 29 yaşındaki orta saha umduğunu bulamadı. UEFA Konferans Ligi'nde 1 maçta 3 dakika, Süper Lig'de ise 1 maçta 8 dakika forma şansı bulan 1.79 boyundaki futbolcu, beklentileri karşılayamadı. Abdullah Avcı'nın oyuncuyla bir görüşme yaparak moralini yüksek tutmaya çalıştığı öğrenildi.
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