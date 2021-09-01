01 Eylül 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan sol bek hamlesi! Uğur Çiftçi... | Son dakika transfer haberleri...

Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 3 galibiyet alan Trabzonspor'da sol bek arayışları sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililer bu doğrultuda Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi için girişimlere başladı. Teknik Direkör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği 29 yaşındaki futbolcu için temasla hızlandı. | Son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor’dan sol bek hamlesi! Uğur Çiftçi... | Son dakika transfer haberleri...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Trondsen'in sık sık sakatlanması, İsmail Köybaşı'nın ise beklentilerin altında kalması, bordo-mavililer sol bek transferi için harekete geçirdi. Karadeniz gaetesinin haberine göre kurmaylar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği Uğur Çiftçi ile görüşmelere başladı. 29 yaşındaki deneyimli sol bek Trabzospor'a gelmek istiyor. Sivas'la bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanırsa, Uğur Çiftçi imzaya çağrılacak.

Trabzonspor’dan sol bek hamlesi! Uğur Çiftçi... | Son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor, savunmasının soluna bir transfer daha yapmak için harekete geçti. Gelen bilgilere göre; İsmail Köybaşı'nın performansından memnun kalmayan, Trondsen'in ise yeniden sakatlanması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, sol için yönetime Sivasporlu Uğur Çiftçi'nin adını verdi. 29 yaşında 1.79 boyunda olan Uğur Çiftçi, 2013 yılından bu yana Sivasspor formasını giyiyor. Bu sezon 3'ü lig 6'sı Avrupa olmak üzere 9 resmi müsabakada forma giyen Uğur Çiftçi, takımı adına 3 asistlik performans sergiledi. Sık sık ileri çıkması nedeniyle 'hücumcu bek' olarak bilinen Uğur Çiftçi ile görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Trabzonspor’dan sol bek hamlesi! Uğur Çiftçi... | Son dakika transfer haberleri...

Sivaspor ile 2023 yılana kadar sözleşmesi bulunan Uğur'un bonservisi konusunda anlaşma sağlanırsa, deneyimli savunmacı imza için Trabzon'a çağrılacak. Bu sezon 3 lig, 6 Avrupa olmak üzere 9 resmi maçta forma giyen Uğur Çiftçi, 3 asist yaptı.

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