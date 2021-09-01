Trabzonspor’dan sol bek hamlesi! Uğur Çiftçi... | Son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor, savunmasının soluna bir transfer daha yapmak için harekete geçti. Gelen bilgilere göre; İsmail Köybaşı'nın performansından memnun kalmayan, Trondsen'in ise yeniden sakatlanması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, sol için yönetime Sivasporlu Uğur Çiftçi'nin adını verdi. 29 yaşında 1.79 boyunda olan Uğur Çiftçi, 2013 yılından bu yana Sivasspor formasını giyiyor. Bu sezon 3'ü lig 6'sı Avrupa olmak üzere 9 resmi müsabakada forma giyen Uğur Çiftçi, takımı adına 3 asistlik performans sergiledi. Sık sık ileri çıkması nedeniyle 'hücumcu bek' olarak bilinen Uğur Çiftçi ile görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken, 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

