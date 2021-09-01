Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Trabzonspor'da gözler sol bek transferine çevrildi. Adı bir süredir bordo-mavililerle geçen Caner Erkin konusunda menajeri Batur Altıparmak'tan flaş bir açıklama geldi. Altıparmak, yapmış olduğu açıklamada "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Transfelerini yüzde 95 oranında tamamlayan Trabzonspor'da sol bek mevkisi için Caner Erkin'in gündemde olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve tek başına çalışmalarını sürdüren Caner Erkin ile Çaykur Rizespor ciddi şekilde ilgilenmişti.

61saat'te yer alan habere göre son olarak Trabzonspor iddiaları gündeme gelirken oyuncunun temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bordo-mavili kulüp yöneticileri de girişim iddialarını doğrulamadı.

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