01 Eylül 2021, Çarşamba

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Trabzonspor'da Dorukhan ve Koita Galatasaray maçına hazırlanıyor!

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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Trabzonspor'un yeni transferleri Dorukhan Toköz ve Koita milli ara nedeniyle verilen arada izin kullanmayıp çalışmalarına devam etti. Bordo-mavililerde yıldız futbolcular Galatasaray maçına kadar eksikliklerini tamamlamak istiyor. (TS spor haberleri)

Süper Lig'e verilen milli ara nedeniyle milli takımlardan davet almayan futbolcular izin yaparken bordo mavili takımın yeni transferleri Galatasaray maçına hazırlanıyor.

Beşiktaş sonrası serbest statüde bulunan ve sakatlık yaşayan Dorukhan, Trabzonspor'a imza atmıştı.

Trabzonspor ile henüz resmi bir karşılaşmada süre alamayan başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, milli arayı fırsat bilerek Galatasaray maçı öncesi bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

Bordo mavili takımın bir diğer transferi olan forvet Koita da milli ara sonrası oynanacak olan Galatasaray maçında hazır hale gelebilmek için izin yapmayarak bireysel antremanmanlarına devam ediyor.

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