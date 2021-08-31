Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı! Rekorları altüst etti (TS spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'e üçte üç ile başlayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı rekorları altüst etti. Avcı, 35 lig maçında 2.11 puan ortalaması yakaladı. Sadece 3 kez kaybeden başarılı teknik direktör, altın çağını yaşıyor. İşte o istaistikler... (TS spor haberleri)
Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra resmen şaha kalktı. Fotomaç'ın haberine göre aslında bu birliktelik her iki tarafı da zirveye taşımış durumda. Avcı, bu döneme iyi bir başlangıç yapmasının yanı sıra geçtiğimiz sezondan itibaren yakaladığı çıkışı da sürdürüyor. Tecrübeli hoca, Fırtına ile Süper Lig'de çıktığı 35 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik aldı ve 3 kez kaybetti. Söz konusu periyotta 48 gol atan ve 24 gol yiyen Avcı'nın takımı, 2.11 puan ortalaması elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.
TARİHİ BİR BAŞARI ALDI
Bu istatistik Avcı'nın kariyerindeki en yüksek puan ortalaması olarak da kayıtlara geçmiş durumda. Beşiktaş ile 18 maça çıkan Avcı'nın takımı 9 galibiyet, 3 beraberlik almış ve 6 defa yenilmişti. 28 gol atıp, 24 gol yemiş ve 1.67 puan ortalaması elde etmişti. Başakşehir ile ise 315 maça çıkan başarılı hoca; 147 galibiyet, 82 beraberlik ve 86 mağlubiyet almıştı. Attığı 458 gole karşılık, 341 gol yiyen Başakşehir, o dönem için 1.66 puan ortalaması yakalamıştı. Avcı, Trabzonspor'a gelerek de kendi adına tarihi bir sayfa açtı.
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