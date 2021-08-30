30 Ağustos 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
SOL KANATTA RESİTAL SUNDU
Bordo-mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme maçın her bölümünde oyunun içindeydi. Konsantrasyonu yüksek şekilde oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle Djaniny Semedo'ya nefis toplar da çıkardı. Nijeryalı yıldız mükemmel oyunuyla maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'dan tebriği de aldı. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan Nwakaeme'nin performansını övdüler. Sol kanatta yine bilindik resitallerinden birini sundu.
Trabzonspor'da Nwakaeme Giresunspor maçına damga vurdu!
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Nwakaeme takımına galibiyeti getiren golü kaydederken aynı zamanda sol kanatta sergilediği futbolla göz doldurdu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un Giresunspor'a konuk olduğu geceye yine Anthony Njakaeme damgasını vurdu. Fotomaç'ın haberine göre bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Giresunspor'u da boş geçmedi. Karadeniz Fırtınası, 7. dakikada korner kazandı. Anastasios Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Anthony Nwakaeme ceza alanı içinde kendini unutturdu. Kendini o kadar güzel şekilde boşa attı ki kariyerinin en kolay gollerinden birini ağlara gönderdi.
SOL KANATTA RESİTAL SUNDU
Bordo-mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme maçın her bölümünde oyunun içindeydi. Konsantrasyonu yüksek şekilde oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle Djaniny Semedo'ya nefis toplar da çıkardı. Nijeryalı yıldız mükemmel oyunuyla maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'dan tebriği de aldı. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan Nwakaeme'nin performansını övdüler. Sol kanatta yine bilindik resitallerinden birini sundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası