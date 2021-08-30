30 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme Giresunspor maçına damga vurdu!

Fırtına’nın sihirbazı Nwakaeme!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Nwakaeme takımına galibiyeti getiren golü kaydederken aynı zamanda sol kanatta sergilediği futbolla göz doldurdu. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'un Giresunspor'a konuk olduğu geceye yine Anthony Njakaeme damgasını vurdu. Fotomaç'ın haberine göre bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Giresunspor'u da boş geçmedi. Karadeniz Fırtınası, 7. dakikada korner kazandı. Anastasios Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Anthony Nwakaeme ceza alanı içinde kendini unutturdu. Kendini o kadar güzel şekilde boşa attı ki kariyerinin en kolay gollerinden birini ağlara gönderdi.

SOL KANATTA RESİTAL SUNDU

Bordo-mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Anthony Nwakaeme maçın her bölümünde oyunun içindeydi. Konsantrasyonu yüksek şekilde oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle Djaniny Semedo'ya nefis toplar da çıkardı. Nijeryalı yıldız mükemmel oyunuyla maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'dan tebriği de aldı. Bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan Nwakaeme'nin performansını övdüler. Sol kanatta yine bilindik resitallerinden birini sundu.
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