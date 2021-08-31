31 Ağustos 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor Irakli Azarovi için ısrar ediyor! İşte yeni teklif | Son dakika transfer haberleri
Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Irakli Azarovi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer Gürcü futbolcuya daha önce önerdiği bonservis bedelini yenileyerek yeni teklifini iletti. Trabzonspor bu transferde eski futbolcusu Arçil'i de devreye soktu. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)
Futbol İzleme Komitesi'nin uzun süredir takip ettiği Irakli Azarovi için Trabzonspor yönetimi resmi girişimlere başlamıştı. Fotomaç'ın haberine göre Bordo-mavililer, Dinamo Batumi forması giyen 2002 doğumlu sol bek konusunda 400 bin euro bonservis bedelini gözden çıkardı. İlk etapta 1.2 milyon euro isteyen Gürcistan kulübü ise bu beklentisini 1 milyon euro seviyelerine çekti. Eski oyuncusu Arçil'i devreye sokan Karadeniz devi, önerisini biraz daha yükselterek yeni bir teklif sunacak. 19 yaşındaki Azarovi transfer edilirse, 1997 doğumludan genç olduğu için TFF listesine yazılabilecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası