31 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor Irakli Azarovi için ısrar ediyor! İşte yeni teklif | Son dakika transfer haberleri

Fırtına’nın Azarovi ısrarı! Yeni teklif sunuldu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.08.2021

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde olan Irakli Azarovi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer Gürcü futbolcuya daha önce önerdiği bonservis bedelini yenileyerek yeni teklifini iletti. Trabzonspor bu transferde eski futbolcusu Arçil'i de devreye soktu. İşte son detaylar... (TS spor haberleri)

Futbol İzleme Komitesi'nin uzun süredir takip ettiği Irakli Azarovi için Trabzonspor yönetimi resmi girişimlere başlamıştı. Fotomaç'ın haberine göre Bordo-mavililer, Dinamo Batumi forması giyen 2002 doğumlu sol bek konusunda 400 bin euro bonservis bedelini gözden çıkardı. İlk etapta 1.2 milyon euro isteyen Gürcistan kulübü ise bu beklentisini 1 milyon euro seviyelerine çekti. Eski oyuncusu Arçil'i devreye sokan Karadeniz devi, önerisini biraz daha yükselterek yeni bir teklif sunacak. 19 yaşındaki Azarovi transfer edilirse, 1997 doğumludan genç olduğu için TFF listesine yazılabilecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı’dan rekor üstüne rekor! Müthiş istatistik Avcı'dan rekor üstüne rekor! Müthiş istatistik
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
Maç sonu dikkat çeken yorum! Fiziksel olarak hazır değil Maç sonu dikkat çeken yorum! "Fiziksel olarak hazır değil"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör