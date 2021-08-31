Trabzonspor'da Mert Müldür sesleri! Abdullah transferde ısrarcı (TS spor haberleri)
Süper Lig'e üçte üç yaparak giriş yapan Trabzonspor'da gözler sol bek transferine çevrildi. Abdullah Avcı'nın özellikle Bruno Peres'in sakatlığının ardından o bölgede de oynayabilecek bir oyuncu istedi. Avcı'nın yönetime sunduğu raporda özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği futbolla göz dolduran Mert Müldür ismi ön plana çıktı. İşte transferdeki son detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor sessiz sedasız Mert Müldür'ün transferini bitirmeye hazırlanıyor. Karadeniz gazetesinin haberine göre Sassuolo'nun Dortmund'dan Toljan'ı transfer edip sağ kanadı ABD asıllı oyuncuya teslim etmesinden sonra milli takımın genç yıldızı kenara itilmişti. Stoper oynama özelliğinin yanı sıra sağ kanadı da mükemmel şekilde kullanması Abdullah Avcı'nın dikkatini çekti.
Bruno Peres'in sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Avcı'nın, Mert Müldür için Sassuolo'ya teklif yapılmasını istediği öğrenildi. Zaman zaman stoperde de kullanabileceği için Avcı'nın Mert Müldür'de ısrarcı olduğu bildirildi.
TRABZONSPOR'UN PLANI BELLİ OLDU!
Trabzonspor'un Sassuolo ile Mert için temas kurduğu ancak 1 Eylül'den sonra transfer sezonunun kapanmasının ardından girişimlerini hızlandıracağı belirtildi. Trabzonspor, o tarihte Avrupa'da transfer sezonunun biteceği, ancak Türkiye'de devam edeceği için İtalyan kulübünü sıkıştırmayı planlıyor. Mert Müldür'den para kazanmanın hesdaplarını yapan Sassuolo böylece bordo-mavililerin teklifine yaklaşmak zorunda kalacak.
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