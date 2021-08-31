Trabzonspor'da Mert Müldür sesleri! Abdullah transferde ısrarcı (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR'UN PLANI BELLİ OLDU!

Trabzonspor'un Sassuolo ile Mert için temas kurduğu ancak 1 Eylül'den sonra transfer sezonunun kapanmasının ardından girişimlerini hızlandıracağı belirtildi. Trabzonspor, o tarihte Avrupa'da transfer sezonunun biteceği, ancak Türkiye'de devam edeceği için İtalyan kulübünü sıkıştırmayı planlıyor. Mert Müldür'den para kazanmanın hesdaplarını yapan Sassuolo böylece bordo-mavililerin teklifine yaklaşmak zorunda kalacak.

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