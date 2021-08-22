23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da yeni hedef Cheikhou Kouyate!
Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, takviyeleri sürdürecek. Bordo-mavili takım stoper bölgesini güçlendirmek isterken gündeme Simon Deli gelmişti. Fırtına'da son olarak Cheikhou Kouyate listeye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından olan Trabzonspor, ilk maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçmişti. Transfer çalışmalarına da devam eden bordo mavililer, takımı bir stoperle daha güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda Fırtına'nın ismi uzunca bir süredir Simon Deli ile anılsa da asıl hedefin Cheikhou Kouyate olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz ay da adı Trabzonspor ile anılan Cheikhou Kouyate, takımı Crystal Palace'ın Premier Lig'de çıktığı ilk iki maçta da ilk 11'de görev aldı.
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