Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da rota yerliye döndü! Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca...
Trabzonspor, yaz transfer sezonunda birer birer bombaları patlatırken, bu kez rotasını yerlilere çevirdi. Bordo mavililerin hedefinde 2 yerli isim var, Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar ve Alanyaspor'un milli yıldızı Efecan Karaca. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor rotayı yerli oyunculara çevirdi. Son olarak stoper Stephano Denswil'in kadrosuna katan Karadeniz ekibinde yabancı oyuncusu sayısı 13'e yükseldi. 14. Yabancı hakkının 97 doğumlu ya da daha küçük bir yaş grubundaki oyuncu için kullanması gereken bordo- mavililer, mevcut yabancı oyunculardan Djaniny ve Trondsen için gelen tekliflerin de kabul edilebilir düzeyde olmaması nedeniyle yeni politika belirledi.
EN AZ BİRİNİN ALINMASI PLANLANIYOR
Fotomaç'ın haberine göre, Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan yönetim, kadroda eksik görülen mevkilere rekabeti artırabilecek yerli oyuncu transfer etme kararı aldı. Liste başında Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca'nın yer alması bekleniyor. Girişimlere önümüzdeki hafta başlayacak olan bordomavililer, kulüpleriyle anlaşılması ve uygun şartların oluşması halinde iki oyuncudan en az birisini kadrosuna katmayı hedefliyor.
Alanyaspor'da 271 maçta 25 gol+41 asist üreten Efecan Karaca hem kanatta hem 10 numara olarak forma giyebiliyor. 31 yaşındaki yıldızın 7 kez yer aldığı A Milli Takım'da 1 golü var. İki kanatta da oynayan Gökdeniz Bayrakdar, 19 yaşında. Antalyaspor'da 39 maçta 8 gol atarak dikkatleri çeken genç futbolcu, santrfor da oynayabiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası