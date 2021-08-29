Alanyaspor'da 271 maçta 25 gol+41 asist üreten Efecan Karaca hem kanatta hem 10 numara olarak forma giyebiliyor. 31 yaşındaki yıldızın 7 kez yer aldığı A Milli Takım'da 1 golü var. İki kanatta da oynayan Gökdeniz Bayrakdar, 19 yaşında. Antalyaspor'da 39 maçta 8 gol atarak dikkatleri çeken genç futbolcu, santrfor da oynayabiliyor.

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