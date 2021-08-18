19 Ağustos 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'dan Roma yorumu! "Çok kaliteli bir takım"

Abdullah Avcı’dan Roma yorumu! Çok kaliteli bir takım
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 Giriş Tarihi: 18.08.2021

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Roma'yı konuk edecek Trabzonspor'da maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. "Her rakibe göre savunmada ve hücumda planlamalar yapıyoruz." diyen deneyimli teknik adam, "Çok kaliteli bir takım var karşımızda." şeklinde konuştu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA Konferans Ligi play-off'unda Roma'yı konuk edecek Trabzonspor'da maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Dünya futbolunun tanıdığı çok önemli bir kulübü ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Geniş bir kadroya sahipler ve çok yetenekli bir oyuncu havuzları var.

Oynadığımız her maç bize geri dönüşler veriyor. Gelişiyoruz. Taraftarımızın karşılaşmada yer alması bizi olumlu etkileyecek. Onların desteğine ihtiyacımız var. Yarın bizim için güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. Bizim de Trabzonspor olarak her rakibe karşı oyun planlarımız var. Sonuç ne olursa olsun Trabzonspor'u temsil ettiğimizin farkındayız. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum.

Her rakibe göre savunmada ve hücumda planlamalar yapıyoruz. Roma'nın rakibi karşılamasının bizim gibi olduğunu biliyoruz. Çok kaliteli bir takım var karşımızda. Onlar yıllardır Avrupa'da oynuyorlar. Tecrübeli bir takım. Geçen sene takım savunmasını daha iyi yaparken bu sene hücum zenginliğimiz daha iyi. Trabzonspor kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek.

Cornelius'un verilerini Danimarka milli takımından getirttik. Analizleri ve sağlık verilerini detaylı inceliyoruz. Antrenmanlardan sonra kadroya karar vereceğiz.

Rekabet ve takım bütünlüğü, gideceğimiz hedefe doğru adımlarımızı hızlandırıyor. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Şu ana kadar sağlıklı gidiyor ama eksikler de var. Destek ve sabır istiyorum.

Abdullah Avcı Roma maçı öncesi konuştu!

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