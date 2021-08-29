29 Ağustos 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Giresunspor 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Karadeniz derbisinde kazanan Fırtına!

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bordo-mavililerin golünü 7. dakikada Nwakaeme kaydetti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililerin golünü 7. dakikada Nwakaeme kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 9 puana yükselirken, Giresunspor henüz puan alamadı.

Milli aranın ardından Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Giresunspor ise Alanyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR;

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topa kaleci Okan Kocuk'un müdahalesi yetersiz kaldı. Nwakaeme'nin dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1

23. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

29. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan yaptığı ortada Zeki Yavru'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.

36. dakikada Flavio, sağdan topu ceza sahası içerisine gönderdi. Umut Nayir'in şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahası içinde seken topa, Zeki Yavru vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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