Giresunspor 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Karadeniz derbisinde kazanan Fırtına!
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bordo-mavililerin golünü 7. dakikada Nwakaeme kaydetti. (TS spor haberleri)
Bordo-mavililerin golünü 7. dakikada Nwakaeme kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 9 puana yükselirken, Giresunspor henüz puan alamadı.
Milli aranın ardından Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Giresunspor ise Alanyaspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR;
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topa kaleci Okan Kocuk'un müdahalesi yetersiz kaldı. Nwakaeme'nin dokunuşuyla top ağlara gitti: 0-1
23. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.
29. dakikada Aziz Eraltay'ın soldan yaptığı ortada Zeki Yavru'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
36. dakikada Flavio, sağdan topu ceza sahası içerisine gönderdi. Umut Nayir'in şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahası içinde seken topa, Zeki Yavru vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.
37. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Bakasetas'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası