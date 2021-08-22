Trabzonspor'da ve milli takımda gösterdiği performansla devlerin radarına giren Uğurcan Çakır için Valencia bordo-mavililere teklif yapmıştı. İspanyol temsilcisi gelecek hafta milli kaleci için son görüşmeyi gerçekleştirecek. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

İspanyol devi Valencia, Trabzonspor'un gözde 1 numarası için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre kiralama ücreti olarak 5 milyon euro öneren, opsiyona da 'zorunlu satın almasız' 12 milyon euro yazdırmak isteyen Valencia'nın önerisini yönetim reddetmişti. Fırtına nakit 15 milyon euro talep ederken bu İspanyolların Uğurcan'ı kadrosuna katabilmek adına pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi.

Yönetimin 15'ten aşağı kesinlikle düşmek istemediği kaydedildi. İki kulüp yetkililerinin gelecek hafta içinde yapılacak son görüşmede konuyu netleştirmesi bekleniyor. Uğurcan her zaman olduğu gibi bu konuda kararı tamamen yönetime bırakıyor.

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