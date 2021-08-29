29 Ağustos 2021, Pazar
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GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Aziz, Douglas, Perez, Emre, Pelupessy, Flavio, Serginho, Umut Nayir, Diabate
Giresunspor-Trabzonspor CANLI İZLE (Giresunspor Trabzonspor maçı canlı anlatım)
Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Giresunspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Giresunspor ile Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Aziz, Douglas, Perez, Emre, Pelupessy, Flavio, Serginho, Umut Nayir, Diabate
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny
GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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