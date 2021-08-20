20 Ağustos 2021, Cuma

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Trabzonspor Roma maçında Anthony Nwakaeme fark yarattı | Son dakika transfer haberleri...

Fırtına’da Nwakaeme yetmedi!
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Nwakaeme sergilediği performansla göz doldurdu. Nijeryalı futbolcu Süper Lig'in ilk maçında da Yeni Malatyaspor'a karşı 1 gol, 1 asist üretmişti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor takımın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Roma karşısında Trabzonspor'un hücumda en etkili isimleri arasında yer aldı. Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli futbolcu, sol kanatta karşısında oynayan Rick Karsdorp'u buluştuğu hemen her topta geçti. Hollandalı oyuncunun adeta başını döndüren Nwakaeme tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak son vuruşları iyi yapamayınca gol atamadı. Nwakaeme'nin etkili oyunu, Roma'nın ünlü teknik direktörü Mourinho'yu da bir ara kulübede sinirlendirdi. Portekizli çalıştırıcının söylendiği görüldü. Sezona iyi başlayan Anthony Nwakaeme, ligde deplasmandaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde de 1 gol atıp, 1 de asist gerçekleştirmişti.
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