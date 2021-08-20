20 Ağustos 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor Roma maçında Anthony Nwakaeme fark yarattı | Son dakika transfer haberleri...
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Nwakaeme sergilediği performansla göz doldurdu. Nijeryalı futbolcu Süper Lig'in ilk maçında da Yeni Malatyaspor'a karşı 1 gol, 1 asist üretmişti. (TS spor haberleri)
Trabzonspor takımın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Roma karşısında Trabzonspor'un hücumda en etkili isimleri arasında yer aldı. Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli futbolcu, sol kanatta karşısında oynayan Rick Karsdorp'u buluştuğu hemen her topta geçti. Hollandalı oyuncunun adeta başını döndüren Nwakaeme tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak son vuruşları iyi yapamayınca gol atamadı. Nwakaeme'nin etkili oyunu, Roma'nın ünlü teknik direktörü Mourinho'yu da bir ara kulübede sinirlendirdi. Portekizli çalıştırıcının söylendiği görüldü. Sezona iyi başlayan Anthony Nwakaeme, ligde deplasmandaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde de 1 gol atıp, 1 de asist gerçekleştirmişti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası