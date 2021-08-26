26 Ağustos 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Irakli Azarovi için resmi teklif yapıldı

Azarovi için resmi teklif!
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

Son dakika transfer haberleri: Fırtına sol bek pozisyonu için İrakli Azarovi'nin peşini bırakmıyor. Geçen haftalarda ilk temasları kuran bordomavililer Dinamo Batumi'ye resmi teklifini de iletti. 19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar sürüyor. (TS spor haberi)

Fırtına sol bek pozisyonu için İrakli Azarovi'nin peşini bırakmıyor. Fotomaç'ın haberine göre; geçen haftalarda ilk temasları kuran bordomavililer Dinamo Batumi'ye resmi teklifini de iletti. 19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar sürüyor.
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