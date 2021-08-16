17 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da gündem Nicolas N'Koulou'ya çevrildi!

Trabzonspor bu sezon yapmış olduğu transferlerle adate şov yaptı. Bordo-mavililer özellikle Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği stoper transferi için Simon Deli hamlesini askıya alınca gündeme 31 yaşındaki Nicolas N'Koulou girdi. İşte son detaylar... | Son dakika transfer haberleri... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da gündem Nicolas N’Koulou’ya çevrildi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Fırtına'da stoper bölgesine takviye arayışları devam ediyor. Büyük ölçüde anlaşmaya varılan Simon Deli, menajerinin tavırları nedeniyle askıya alınmıştı. Alternatif isimlere yönelen bordo-mavililer son olarak Torino'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Nicolas N'Koulou ile yeniden görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da gündem Nicolas N’Koulou’ya çevrildi!

Fotomaç'ın haberine göre daha önce sadece temas sağlanan oyuncuyla bu kez resmi olarak masaya oturulacak. 31 yaşındaki N'Koulou'nun yedek kalmak istemediği ve bu nedenle kararsız olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor’da gündem Nicolas N’Koulou’ya çevrildi!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir stoper daha istemesine rağmen mevcut stoperler Edgar ve Hugo ikilisini mecbur kalmadıkça bozmayı düşünmediği belirtildi.

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