Son dakika spor haberi: Leipzig'de Alexander Sörloth Mainz maçı kadrosuna alınmadı!

Almanya Ligi ekiplerinden Leipzig’de forma giyen ve takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Alexander Sörloth ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız golcü, takımının Mainz ile oynayacağı maç kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor sonrası Leipzig'e transfer olan ve Alman ekibinde beklentilerin altında kalan Alexander Sörloth'un takımdan gönderileceği iddiaları sıcaklığını korurken yıldız forvet için yeni bir gelişme yaşandı.

61 saatte yer alan habere göre, Sörloth, Leipzig'in Mainz deplasmanında kadroda yer almadı.

Norveçli forvet daha önce Almanya Kupası'nda Sandhausen maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Trabzonspor'un da transfer gündeminde uzun süre yer alan Sörloth'un Fransa ligi ekiplerinden Marsilya'ya transfer olacağı ve kısa süre içerisinde Fransa'ya gideceği iddia edildi.

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