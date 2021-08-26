26 Ağustos 2021, Perşembe

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Roma 3-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Fırtına Avrupa'ya veda etti

Fırtına Avrupa’ya veda etti!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 2-1'in rövanşında İtalya'da 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında İtalya'da Roma'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

İtalyan ekibinin gollerini; Cristante, Zaniolo ve El Shaarawy kaydetti.

Trabzonspor'da Corelius 19. dakikada, Bruno Peres ise 72. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR;

20. dakikada Karsdrop'un pasında topu önüne alan Cristante'in ceza sahası dışından düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Karsdrop'un pasıyla topla buluşan Pellegrini'nin yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Karsdrop'un ceza sahası içine havalandırdığı topa gelişine vuran Pellegrini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

48. dakikada Hamsik'in kullandığı köşe atışında Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Patricio, kornere çeldi.

54.dakikada Karsdrop'un ceza sahası içine ortasında Abraham'ın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topa Zaniolo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta çıktı.

62. dakikada Nwakaeme'nin ortasında kafalardan seken topa gelişine vuran Hamsik'in sert şutunu kaleci Patricio kornere çeldi.

65. dakikada gönderilen uzun topla birlikte ceza sahası içine giren Zaniolo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

81. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Patricio kontrol etti.

84. dakikada Pelligrini'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Shaarawy rakiplerinin arasında meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın filelere gönderdi. 3-0

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 3-0 sona erdi.


GOLLERİ İZLEYİN;
GOL | Roma 1-0 Trabzonspor
GOL | Roma 2-0 Trabzonspor
GOL | Roma 3-0 Trabzonspor

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