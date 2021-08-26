26 Ağustos 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Roma-Trabzonspor UEFA Konferans Ligi maçı | CANLI İZLE

Roma-Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Trabzonspor, deplasmanda Roma ile karşılaşıyor. Roma-Trabzonspor mücadelesini ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Roma'ya konuk oluyor. Mücadeleyi ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de canlı yayınlanıyor.

ATV CANLI YAYIN

ROMA -TRABZONSPOR'UN MAÇI 11'İ

Roma: Patricio, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

ROMA - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İtalya'nın Roma ekibiyle oynadığı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor.

MAÇIN GOLÜ

GOL | Roma 1-0 Trabzonspor

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