Fırtına İtalya'da esecek! İşte Roma - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında Roma ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, İtalya'daki mücadelede skor üstünlüğünü alarak gruplara kalmak istiyor. İşte Roma - Trabzonspor maçı öncesi tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri... (TS spor haberi)
UEFA Konferans Ligi PlayOff turu rövanş maçında Trabzonspor bugün Roma ile İtalya'da karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer evinde oynadığı ilk mücadelede sarı-kırmızılılara son anlarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu. Bu sezondan itibaren deplasman golü uygulaması kaldırıldığı için Karadeniz ekibi Çizme'ye umutlu gitti. Fırtına 1-0 dahi kazansa karşılaşma uzatmaya gidecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri ilk maçtaki yenilgiye rağmen mental olarak bir hayli güçlü. Herkesin aklında Roma'yı elemek var.
Trabzonspor, Roma'ya sadece 2 oyuncusundan yoksun gidiyor. Sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswil kafilede yer almadı. Bordo-mavili taraftarlar, havalanında takımı uğurlarken "Roma'yı yakın da gelin" tezahüratları yaptılar. Teknik direktör Abdullah Avcı son antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı "İlk maçı kaybetmiş olabiliriz ancak Roma'yı ne kadar zorladığımızı herkes gördü. Biz sonuna kadar zorlayalım. Neler olacağını göreceğiz" dedi.
SIOPIS, TRONDSEN VE CORNELIUS İLK 11'E
Abdullah Avcı, Roma'daki maç öncesi 11'ini değiştiriyor. Deneyimli çalıştırıcı sol bekte büyük hatalar yapan İsmail Köybaşı'na bu maçta forma vermeyecek. Yerine hazırlık karşılaşmalarında bu alanda görev verdiği Anders Trondsen'e şans tanıyacak. Orta alanda Berat Özdemir rotasyona girecek. Onun yerine de yeni transfer Manolas Siopis görev yapacak. Hücum hattında ise Gervinho kesik yiyecek. Andreas Cornelius 11'de olacak.
MUHTEMEL 11'LER
ROMA: PATRİCİO, KARSDROP, MANCİNİ, İBANEZ, VİNA, CRİSTANTE, VERETOUT, ZANİOLO, PELLEGRİNİ, MKHİTARYAN, ABRAHAM
TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, TRONDSEN, SİOPİS, HAMSİK, BAKASETAS, DJANİNY, NWAKAEME, CORNELİUS
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası