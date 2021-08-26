Fırtına İtalya'da esecek! İşte Roma - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında Roma ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında ağırladığı rakibine 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, İtalya'daki mücadelede skor üstünlüğünü alarak gruplara kalmak istiyor. İşte Roma - Trabzonspor maçı öncesi tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri... (TS spor haberi)

UEFA Konferans Ligi PlayOff turu rövanş maçında Trabzonspor bugün Roma ile İtalya'da karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer evinde oynadığı ilk mücadelede sarı-kırmızılılara son anlarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu. Bu sezondan itibaren deplasman golü uygulaması kaldırıldığı için Karadeniz ekibi Çizme'ye umutlu gitti. Fırtına 1-0 dahi kazansa karşılaşma uzatmaya gidecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri ilk maçtaki yenilgiye rağmen mental olarak bir hayli güçlü. Herkesin aklında Roma'yı elemek var.



Trabzonspor, Roma'ya sadece 2 oyuncusundan yoksun gidiyor. Sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswil kafilede yer almadı. Bordo-mavili taraftarlar, havalanında takımı uğurlarken "Roma'yı yakın da gelin" tezahüratları yaptılar. Teknik direktör Abdullah Avcı son antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı "İlk maçı kaybetmiş olabiliriz ancak Roma'yı ne kadar zorladığımızı herkes gördü. Biz sonuna kadar zorlayalım. Neler olacağını göreceğiz" dedi.



SIOPIS, TRONDSEN VE CORNELIUS İLK 11'E



Abdullah Avcı, Roma'daki maç öncesi 11'ini değiştiriyor. Deneyimli çalıştırıcı sol bekte büyük hatalar yapan İsmail Köybaşı'na bu maçta forma vermeyecek. Yerine hazırlık karşılaşmalarında bu alanda görev verdiği Anders Trondsen'e şans tanıyacak. Orta alanda Berat Özdemir rotasyona girecek. Onun yerine de yeni transfer Manolas Siopis görev yapacak. Hücum hattında ise Gervinho kesik yiyecek. Andreas Cornelius 11'de olacak.

MUHTEMEL 11'LER



ROMA: PATRİCİO, KARSDROP, MANCİNİ, İBANEZ, VİNA, CRİSTANTE, VERETOUT, ZANİOLO, PELLEGRİNİ, MKHİTARYAN, ABRAHAM



TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, TRONDSEN, SİOPİS, HAMSİK, BAKASETAS, DJANİNY, NWAKAEME, CORNELİUS

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