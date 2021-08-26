26 Ağustos 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Roma - Trabzonspor maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak!

Fırtına Roma’da esecek! Büyük heyecan ATV’de yaşanacak
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında İtalyan devi Roma ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin adını gruplara yazdırabilmesi için İtalya'dan galibiyetle dönmesi gerekiyor. Büyük heyecana sahne olacak olan bu maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımı ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin turu geçmesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Fırtına'nın Roma ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını ATV, saat 20.00'den itibaren naklen ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrasındaki haberler, basın toplantıları ve çarpıcı detaylar ise A Spor'da olacak.

MUHTEMEL 11'LER

ROMA: PATRİCİO, KARSDROP, MANCİNİ, İBANEZ, VİNA, CRİSTANTE, VERETOUT, ZANİOLO, PELLEGRİNİ, MKHİTARYAN, ABRAHAM

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, TRONDSEN, SİOPİS, HAMSİK, BAKASETAS, DJANİNY, NWAKAEME, CORNELİUS

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