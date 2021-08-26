Son dakika spor haberi: Roma - Trabzonspor maçı ATV ekranlarından naklen yayınlanacak!
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında İtalyan devi Roma ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin adını gruplara yazdırabilmesi için İtalya'dan galibiyetle dönmesi gerekiyor. Büyük heyecana sahne olacak olan bu maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımı ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin turu geçmesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Fırtına'nın Roma ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını ATV, saat 20.00'den itibaren naklen ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrasındaki haberler, basın toplantıları ve çarpıcı detaylar ise A Spor'da olacak.
MUHTEMEL 11'LER
ROMA: PATRİCİO, KARSDROP, MANCİNİ, İBANEZ, VİNA, CRİSTANTE, VERETOUT, ZANİOLO, PELLEGRİNİ, MKHİTARYAN, ABRAHAM
TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, HUGO, TRONDSEN, SİOPİS, HAMSİK, BAKASETAS, DJANİNY, NWAKAEME, CORNELİUS
Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi yolunda İtalyan devi Roma ile rövanş mücadelesinde karşılaşacak. Trabzonspor'un galibiyet parolasıyla çıktığı maç bu akşam 20.00'de atv'de 📺#atvdefutbolşöleni #Trabzonspor #Roma pic.twitter.com/10Pbr16hpg— atv (@atvcomtr) August 26, 2021
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