Trabzonspor, İtalya Serie A Ligi takımlarından Bologna'da forma giyen Stefano Denswil'i transfer etti. Yıldız savunmacının özellikleri ise, bordo mavili taraftarları mest edecek cinsten. Öyle ki Fırtına'nın yeni stoperi, lider karakterli bir oyuncu. İkili mücadelelerde de hiç çekinmiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda savunmaya bir takviye daha yapmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, Bologna'dan kiralanan Stefano Denswil, lider karakterli bir oyuncu. 28 yaşındaki futbolcu temaslı oyunu seviyor. İkili mücadelelerde bir hayli sert. Bu yüzden kart görme tehlikesi hep yüksek. Sol ayağını iyi kullanan Denswil'in en önemli özelliklerinden biri de pas oyununu sevmesi.



En önemli Hem stoper hem de sol bek oynayabiliyor. Bu da taktik açısından Avcı'ya hamle şansı tanıyor. Önceki gece yarısı Trabzon'a gelen başarılı savunma oyuncusu kısa süre içinde Manolas Siopis ile birlikte resmi imzaları atacak.



KAP'a bildirilen Denswill için Bologna'ya 1 yıl bedel ödenmeyecek. Oyuncu ise 2021-22 sezonu için 1 milyon 175 bin euro garanti ücret alacak.

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