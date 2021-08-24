Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan iddialı sözler! "Şampiyonluk için..."
Transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, son olarak anlşama sağladığı Stefano Denswil'i şehre getirdi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2'de 2 yaparak iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'nin dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezon şampiyon olabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, Trabzonspor'un hedefinin de bu olması gerektiğini söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin hazırladığı aylık dergiye açıklamalar yaptı. Saha içindeki provokasyon ve sahanın dışındaki söylemlerin futbola büyük zararlar verdiğini savunan tecrübeli teknik adam, lige iyi başlayan bordo-mavili takımın hedefleri ile ilgili de, "Transfer yapmasa da sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayacağını bilirler. Trabzonspor forması rakibine bunu hissettirir. Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve çalışacağız. Trabzonspor'un hedefi bu ve böyle olması gerekiyor" dedi.
"TRABZONSPOR DOMİNANT OYUNU ORTAYA KOYMALI"
Trabzonspor'un zirveye koşacağını ve bunu yaparken daha fazla dominant oyun ortaya koyması gerektiğini kaydeden Avcı, "Modern futbolun olmazsa olmazı oyunun iki yönünü oynayabilmektir. Hem savunma hem hücumu yapabilmektir. Hücum oynarken dahil ya da set oynarken de rakip sahada oynarken de savunma güvenliğini alabilmek önemlidir.
Bazen kendi oyuncu profiline göre, bazen rakibin analizine göre oyunun her iki yönünü, topun dışarıda olduğu bölümü, duran topları ayrı bölümü santim santim hesaplanan bir oyuna dönmüştür artık futbol. Tabii ki Trabzonspor en zirveye, en tepeye koşacaktır. Buna koşmak için de oyun içinde diğerlerinden daha fazla dominant oyunu ortaya koymalıdır" diye konuştu.
"FUTBOLUN ÜZERİNDE ÇOK OYNANMAMALI"
Avcı, dünyadaki futbol sevgisinin giderek artacağına dikkat çekerek, "Futbol çok güzel bir oyun. Üzerinde çok oynanmasına taraf olan biri değilim. Belki oyunu hızlandırabilmek adına maçı dört devreli hale getirebilirdim" değerlendirmesinde bulundu.
"ALTYAPIDA VERİMİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Bordo-mavili takımın altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Abdullah Avcı, "Öncelikle yeni yapılan Özkan Sümer Akademimizin içini iyi bir şekilde dizayn etmeye, daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz.
Teknolojinin, bilimin, ölçümlerin, departmanların profesyonelce olduğu bir akademi yapıp bu topraklardan gelen verimi artırmaya çalışıyoruz. Hızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onlar gidip geliyor, biz gidiyoruz, yöneticilerimiz hızlı çalışmalar yapıyor. Sezon boyunca bütün materyallerden yararlanan altyapımızı oluşturacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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